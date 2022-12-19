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Pakistan’ın Khuzdar kentinde bombalı saldırıda 3’ü çocuk olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı

Pakistan’ın Khuzdar kentinde bombalı saldırıda 3’ü çocuk olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı
19.12.2022 20:24

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Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Khuzdar kentinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3’ü çocuk toplam 13 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı bölgede bulunan hastanelerde acil durum ilan edilirken, yaralılardan 2’sinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, bölgede iki patlama yaşandığını, çoğu kişinin ikinci patlamada yaralandığını ifade etti. Khuzdar’da görevli polis memuru Muhammad Jan Sasoli, saldırının motosiklete yerleştirilen bir bomba ile düzenlendiğini belirterek, "Polis bölgeye ulaştı ve kordon altına aldı" dedi.

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