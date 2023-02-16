Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yerleşim bölgesine inen leopar, 4 kişiyi yaraladı

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yerleşim bölgesine leopar indi. Leoparın insanlara saldırması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbarlar üzerine bölgeye İslamabad Yaban Hayatı Yönetimi tarafından çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde, leoparın etrafta koşarak insanlara saldırdığı ve bir kişinin leopara silahla ateş ettiği görüldü. Yetkililer, bölge sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı bulunurken, leoparın inşaat halindeki binaların içerisinde saklandığı belirtildi. Leoparın yerleşim bölgesine nereden geldiği henüz bilinmezken, leoparı yakalama çalışmaları devam ediyor.