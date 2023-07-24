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Pakistan’da muson yağmurlarında ölü sayısı 133’e yükseldi

Pakistan’da muson yağmurlarında ölü sayısı 133’e yükseldi
24.07.2023 20:24

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Pakistan’da son 1 ay içinde şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e yükseldi.

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Pakistan'da 24 Haziran'dan bu yana etkili olan Muson yağışları ülkede hayatı felç etti. Bugün yapılan açıklamada, 1 aylık sürede şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 133'e ulaştı. Hayber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Çitral, Dir ve Battagram kentlerinde toprak kayması nedeniyle yollar trafiğe kapanırken yetkililer, dağlık bölgelerde trafiğin tekrar açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Pencap eyaletine bağlı Jhelum, Sutlej ve Çenap şehirlerinde ise şiddetli yağışlar nehirlerin taşmasına neden olurken bölgede sel baskınına karşı alarm verildi. Ülkede devam eden muson yağmurları nedeniyle bölge halkına ve turistlere gereksiz seyahatlerden kaçınmaları uyarılarında bulunuldu.

"BİN 739 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ"

Güney Asya ülkesinde 1 Temmuz'da başlayan muson mevsiminin eylül ayına kadar devam etmesi beklenirken Muson yağmurları nedeniyle geçtiğimiz sene ülke genelinde bin 739 kişi hayatını kaybetmişti.

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