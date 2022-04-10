Pakistan'da İmran Han dönemi bitti! Yerine en güçlü aday: Şahbaz Şerif | Şahbaz Şerif kimdir? Şahbaz Şerif'in Türkiye görüşü ne?

2018'de büyük bir destekle iktidara gelen İmran Han, iktidardan düşürüldü. Uzun süredir hükümeti düşürmek için uğraşan muhalefet, Meclis'te güvensizlik oylaması yapılması için Pakistan Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesinin kararının ardından yapılan oylama sonucu, Pakistan tarihinde bir ilk yaşanarak İmran Han hükümeti düşürüldü. Görev süresini tamamlayamadan düşen İmran Han hükümetinin ardında Pakistan'da yeni dönemde kimin lider olacağı da merak konusu oldu.

İMRAN HAN KİMDİR?

Lahor'da 1952'de Peştun bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Han, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra yüksek öğrenim için İngiltere'deki Oxford Üniversitesine kaydoldu.

Burada felsefe, siyaset ve ekonomi okuyan Han, bir yandan da kriket oynamayı sürdürdü.

Pakistan Milli Kriket Takımı'nda ilk defa 1971'de forma giyen Han, 1976'da üniversiteden mezun olana kadar takımda kalıcı yer edinmedi.

Üniversiteden sonra kriket sporuna devam eden Han, 1982'de Milli Kriket Takımı kaptanı oldu ve 1992'de Pakistan, onun kaptanlığında ilk defa Kriket Dünya Kupası'nı kazandı.

Aynı yıl kriketi bıraktığını açıklayan Han, hayırseverlik faaliyetleriyle adından söz ettirmeyi sürdürdü. Bu kapsamda topladığı yardımlarla ülkenin çeşitli şehirlerinde hastaneler açmaya başladı.

İMRAN HAN DÖNEMİNDE ABD, RUSYA VE ÇİN İLE İLİŞKİLER

Han, ülkesinin Çin'le stratejik iş birliğini güçlendirdi. ABD ve Batı'nın Pakistan'ı yalnızlaştırma siyaseti karşısında Çin, İmran Han için gerek Hindistan'a gerek ekonomik zorluklara karşı bir güvence oldu.

Han'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı gün başkent Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batı ülkelerinde rahatsızlık uyandırdı. Han, bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savundu ve ziyareti yaparken istişare ettiği orduyla hemfikir olduklarını belirtti.

Ancak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva'nın "Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın derhal durdurulması gerektiğini ve bunun büyük bir trajedi olduğunu belirtmesi" ve diğer ülkelerle ikili ilişkileri riske atmadan ABD'yle iyi ilişkiler istediklerini belirtmesi, Han ile ordu arasında dış politika hamlelerine dair görüş ayrılığına yoruldu.

TÜRKİYE'YE ÖZEL ÖNEM

Han'ın dış politikada özel önem verdiği diğer partnerlerinin başında ise Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri geldi.

Temmuz 2018'de göreve gelmesinden 6 ay sonra Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Han'ın Tiye ile ikili ilişkilerin neticesi olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) okullarının Türkiye Maarif Vakfına devri gerçekleştirildi.

Türkiye ve Pakistan ayrıca, savunma sanayisi alanında önemli anlaşmalar imzaladı.

Ülkede ilk defa oluşturulan Ulusal güvenlik belgesinde, Türkiye için "Pakistan, özellikle Türkiye ve genel olarak Batı Asya'nın kardeş ülkeleriyle ikili ekonomik bağları ve savunma iş birliğini daha da geliştirmeye kararlıdır." ifadeleri yer aldı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Pakistan'da Anayasa'ya göre Meclis'in feshedilmesinin ardından 90 günde seçime gidilecek. Seçim öncesinde ülkeyi muhalefet partilerinin de katkısıyla oluşturulacak geçici hükümet yönetecek. Han ise geçici hükümet, geçici bir başbakan atayıncaya kadar görevine devam edecek. Han'ın görevini en az 15 gün daha sürdürmesi bekleniyor.

ŞAHBAZ ŞERİF ÖN PLANA ÇIKIYOR

Medyada yer alan haberlerde, muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'in ülkenin yeni başbakanı olacağı iddia edildi. Şahbaz Şerif, Türkiye ile sıcak ilişkilere sahip bir isim.

TÜRKİYE DOSTU

Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanlığı görevini yürüttüğü dönemde Türkiye'nin isteği doğrultusunda FETÖ'nün okullarına karşı net bir tavır ortaya koyan Şahbaz Şerif, tüm okulların yönetimini ele almıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan her zaman övgüyle bahseden Şahbaz Şerif, Türkiye ile Pakistan arasında eşi olmayan bir kardeşlik hukukun yaşandığını söylüyor.

TÜRKİYE-PAKİSTAN İLİŞKİLERİ

İmran Han döneminde de Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler iyiydi. Ülkede yaşanan görev değişiminin Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri etkilemeyeceği öngörülüyor.

ŞERİF KARDEŞLER

Şahbaz Şerif, aynı zamanda Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'in kardeşi. Navaz Şerif, Pakistan'ın FETÖ'sü olarak bilinen Tahirül Kadri tarafından hukuk darbesiyle görevden uzaklaştırılmıştı. Navaz Şerif, halefi olarak kardeşi Şahbaz Şerif'i göstermişti.