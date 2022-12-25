Haberler Dünya Videoları Pakistan'da iki bombalı saldırı: 5 ölü, 10 yaralı

Pakistan'da iki bombalı saldırı: 5 ölü, 10 yaralı

Pakistan'da iki bombalı saldırı: 5 ölü, 10 yaralı
25.12.2022 20:39

OTOMATİK OYNAT

Dünya 00:16
Terör örgütü PKK yanlıları...
Dünya 00:43
Kanada'da beklenen kar...
Dünya 00:39
Paris'te silahlı saldırı
Dünya 00:40
Zelenskiy, ABD'nin ardından...
Dünya 00:33
Japonya’yı vuran şiddetli kar...
Dünya 00:10
Rusya'da helikopter düştü: 3...
Dünya 01:03
İspanya’da fırtınada metro...
Dünya 00:26
İngiltere'nin Stansted...
Dünya 02:10
Ünlü şarkıcı hadım edilecek!...
Dünya 04:09
Akaryakıtta sert düşüş! Benzin...
Dünya 02:21
Almanya'da darbe operasyonu:...
Dünya 00:02
Peru'da Kongre'yi feshettiğini...

Pakistan'da iki bombalı saldırı: 5 ölü, 10 yaralı Pakistan'ın Belucistan eyaletinden farklı yer ve zamanda düzenlenen iki bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Dünya Videoları

Pakistan'ın Belucistan eyaletinden farklı yer ve zamanda düzenlenen iki bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Pakistan'da iki bombalı saldırı düzenlendi. Belucistan eyaletinde yer alan Quetta ve Kohlu'da düzenlenen bombalı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Quetta'da karakol yakınında meydana gelen patlamada, aralarında 1 çocuğunda bulunduğu toplam 4 kişinin yaralandığı, Kohlu'daki patlamada ise 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişi de yaralandığı bildirildi.

Yetkilier, Kohlu'daki saldırıda el yapımı patlayıcı kullanıldığını aktararak, 5 yaralının durumunun ağır olduğunu ifade etti. Güvenlik güçleri, patlamaların meydana geldiği bölgeleri güvenlik kordonu altına aldı. Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziaullah Langove, saldırıları şiddetle kınayarak, eyalette güvenliğin artırılması talimatını verdi. Patlamalarla ilgili soruşturmalar devam ederken, saldırıları henüz üstlenen olmadı.

SON DAKİKA