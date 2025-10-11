PODCAST
Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma var
Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 23:37
Pakistan ve Afganistan arasında yeni bir gerilim tırmanırken iki ülke arasında çatışma çıktı. Pakistan'a ait savaş uçakları Afganistan sınırında olduğu belirtilirken Taliban birlikleri Pakistan sınırına sevk ediyor.
