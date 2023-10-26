Otis Kasırgası’nın vurduğu Meksika’da 27 kişi öldü!

Meksika'nın güneyinde yer alan Guerrero eyaletindeki Acapulco kentini dün kategori 5 seviyesinde vuran Otis Kasırgası'nda can kaybı yaşandı. Yetkililer, kasırga nedeniyle ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybettiğini ifade ederek, 4 kişiden ise haber alınamadığını açıkladı. Büyük yıkıma neden olan kasırga nedeniyle Guerrero eyaletinde okullar tatil edilirken, yaklaşık 8 bin asker arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Acapulco'da askerler kıyılarda denetim yaparken, sahiller boşaltıldı. Kasırganın çok sayıda ağacı ve elektrik direğini yıktığı görüldü.

Hızı saatte 270 kilometreye ulaşan kasırganın yarın Guerrero ve Oaxaca eyaletlerinin batı kıyılarına şiddetli yağışa neden olması bekleniyor.

OBRADOR, KASIRGANIN VURDUĞU KENTİ ZİYARET ETTİ

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, dün fırtınanın karaya vurduğu ilk yer olan Acapulco'ya ziyaret etti. Obrador yaptığı açıklamada, riskli bölgelerde yaşayanların acil durum merkezlerine gitmelerini, nehir yataklarından uzak durmalarını istedi.