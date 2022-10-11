Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle enerji krizi yaşayan Avrupa'da halk sokaklara döküldü. Ülkeler birbiri ardında tasarruf paketlerini devreye alırken, yaşanan sıkıntılardan etkilenen halk duruma tepki göstermek için gösteriler düzenledi. Tepkilerin geldiği son ülke Fransa oldu. On binlerce kişi sokağa çıkarak Macron'u istifaya davet etti. Fransızlar ayrıca ekonomideki bozulma ve enerji krizi nedeniyle "Frexit" çağrısı yaparak Avrupa Birliği ve NATO'dan ayrılmak için slogan attı. Ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle akaryakıt tedariği konusunda da sıkıntı yaşanırken, benzin istasyonlarında da sıkıntı yaşanıyor.