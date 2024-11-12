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Nusayrat'ta çok sayıda kişi yerinden edildi
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Nusayrat'ta çok sayıda kişi yerinden edildi

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 01:32 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 01:40

Nusayrat kampının batısında yerinden edilen Filistinliler, İsrail ordusunun topçu atışları ve silahlı dronlarla kampın bazı bölgelerini yoğun bir şekilde hedef aldığını söyledi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın El-Hasayine bölgesinde yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler, boş araziye kurdukları çadırlarını sökerek, İsrail saldırılarından kaçmak için Deyr el-Belah kentinin yolunu tuttu.

Eymen Ebu Rıdvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat kampına hava saldırıları, topçu atışları ve silahlı dronlarla düzenlediği saldırıları yoğunlaştırdığını söyledi.

Ebu Rıdvan, "Umutsuz bir haldeyiz. Çadırlarımızı tekrar kurabileceğimiz boş bir arazi bulup bulamayacağımızı bilmeden bir bilinmeze doğru yol alıyoruz." dedi.

Nusayrat'tan yerinden edilen Filistinli bir kadın da bölgedeki durumun özellikle de çocuklar için son derece tehlikeli bir hal aldığını belirtti.

İsrail ordusuna ait silahlı dronların, Nusayrat'ta kaldıkları bölgeye ateş açtığını söyleyen Filistinli kadın, "Bombardıman sesleri yüzünden dün gece uyuyamadık." dedi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki evleri bombaladığını ve havaya uçurduğunu söyledi.

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