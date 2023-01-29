Haberler Dünya Videoları Nijerya'da yolcu otobüsünün üzerine konteynerin devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da yolcu otobüsünün üzerine konteynerin devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da yolcu otobüsünün üzerine konteynerin devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti
29.01.2023 23:42

OTOMATİK OYNAT

Dünya 01:57
85 araç birbirine girdi: 21...
Dünya 04:02
Londra’da şiddetli rüzgar...
Dünya 00:53
Azerbaycan'ın Tahran...
Dünya 04:43
Cezayir'de askeri helikopter...
Dünya 00:39
Halep'te 5 katlı bina çöktü:...
Dünya 03:16
Fransa'da gençler de sokağa...
Dünya 01:42
Ukrayna'da helikopter düştü!...
Dünya 01:36
'Babaların Babası' ünlü mafya...
Dünya 00:06
Almanya'daki sözde demokrasi...
Dünya 00:44
Meksika'da çarpışan 2 araç 30...
Dünya 01:28
Nepal’deki uçağın içinde düşme...
Dünya 00:18
Lübnan’da bankaya silahlı...

Nijerya'nın Lagos eyaletinde yer alan Ojuelegba bölgesinde duraktan yolcu alan otobüsün üzerine konteyner devrildi. Ojuelegba Köprüsü'nde meydana gelen kazada, 9 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Lagos Eyaleti Acil Durum Yönetimi Ajansı (LASEMA) Genel Müdürü Olufemi Oke-Osanyintolu yaptığı açıklamada, konteyneri taşıyan kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiğini ve konteynerin otobüsün üzerine düştüğünü belirterek, hayatını kaybedenlerin 4 erkek, 3 kadın, 2 çocuk olduğunu ifade etti.

Dünya Videoları
SON DAKİKA