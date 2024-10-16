Nijerya’da facia! Akaryakıt tankeri patladı: 94 ölü, 50 yaralı

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 14:14 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 14:14

Nijerya'da devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 94 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması faciaya yol açtı. Jigawa eyaletindeki Majiya köyünde gece saatlerinde otoyolda seyir halinde kontrolünü kaybeden bir akaryakıt tankeri devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre onlarca kişi devrilen tankerin çevresinde yakıt almak için toplandı. Açıklamada, tankerin patlaması sonucu en az 94 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Patlamanın ardından yangını söndürmek için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.



Yaralıların durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.