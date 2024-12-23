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New York metrosunda korkunç anlar! Saldırgan, kadını ateşe verdi
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New York metrosunda korkunç anlar! Saldırgan, kadını ateşe verdi

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 10:49

ABD’nin New York kentinde, metroda bir kadını ateşe vererek hayatını kaybetmesine yol açan saldırgan gözaltına alındı. ABD’nin New York kentine bağlı Brooklyn’de metroda bir şahıs uyuyan kadını çakmakla ateşe verdi. Dün yerel saatle 07.30 sıralarında meydana gelen olayda kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise başka bir metroda bir grup lise öğrencisinin ihbar etmesi üzerine yakalandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kadın ve saldırgan arasında olaydan önce tartışma benzeri herhangi bir şey yaşanmadığı ve şahısların birbirini tanımadığına inanıldığı ifade edildi. Olay anına ait sosyal medya görüntülerinde, saldırganın vagonun önündeki bankta oturarak kadının yanmasını izlediği, daha sonra elindeki bir kıyafeti kadına doğru salladığı görüldü.

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