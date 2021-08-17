NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistan'da durum son derece ciddi ve öngörülemez

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Stoltenberg, Afganistan'ın çöküşünü görmekten üzüntü duyuyorum. Afganistan'da durum son derece ciddi ve öngörülemez." dedi.

Stoltenberg'in Afganistan'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere kilit rol oynadı. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar.

ABD'nin geri çekilme kararını diğer üyeler izledi ama burada Taliban'ın güç kazanma riski vardı. Son haftalarda beklenmedik hızla hem ordu hem de siyasi mekanizma çöktü.

NATO'nun Afganistan görevini dürüst şekilde gözden geçirmeliyiz. Öğrenilmesi gereken dersler var.

Uzun vadede faydalı olacak yerel kapasiteyi inşa ettiğimizi düşünüyorduk ama bizim eğittiğimiz ve donattığımız bu askerler nasıl bu kadar çabuk Taliban'a teslim oldu sorgulamak gerek. Tahliyeyi tamamlar tamamlamaz öğrenilen dersleri gözden geçirmeliyiz.

Afganistan'ın çöküşünü görmekten üzüntü duyuyorum. Afganistan'da durum son derece ciddi ve öngörülemez.