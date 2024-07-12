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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024, 17:51 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024, 17:51

Moskova'da yolcu uçağı düştü!

Rusya'nın Moskova bölgesinde "Sukhoi Superjet 100" tipi yolcu uçağı Apraksino köyü yakınlarında düştü. İşte detaylar...

Rusya'nın Moskova bölgesinde Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağının test uçuşu sırasında düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Moskova bölgesinde test uçuşu için havalanan Sukhoi Superjet 100 tipi bir yolcu uçağı düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ormanlık alana düşen uçakta sadece 3 mürettebat üyesi olduğu, tamamının hayatını kaybettiği belirtildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada ise, "İlk bilgilere göre onarımın ardından tesisten ayrılan Sukhoi Superjet-100 tipi yolcu uçağı, Vnukovo Havalimanı'na doğru yol alırken Moskova bölgesine bağlı Kolomna'daki Apraksino köyü yakınlarında düştü. Uçakta 3 mürettebat üyesi bulunuyordu" ifadeleri kullanıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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