Mısır’da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 32 kişi öldü, 66 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Mısır'ın Nil Nehri kıyısındaki Sohac kentinde iki tren kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere 32 kişi öldü, 66 kişi yaralandı. Mısır'da tren raylarının eski olması nedeniyle tren kazalarının son zamanlarda arttığı ifade ediliyor.

Mısır makamlarından yapılan açıklamada, kaza, Sohac kentinde 2 trenin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada 3 vagon raydan çıktı, 32 kişi öldü.

Tren kazasında 66 kişi de yaralandı.





SON ZAMANLARDA KAZALAR ARTTI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mısır'da tren raylarının eski olması nedeniyle tren kazalarının son zamanlarda arttığı ifade ediliyor.