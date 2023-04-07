RAMAZAN İMSAKİYE
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Mescid-i Aksa’da 130 bin kişiyle cuma namazı kılındı!

Mescid-i Aksa’da 130 bin kişiyle cuma namazı kılındı!
07.04.2023 19:19

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İsrail polisinin 4 Nisan’da teravih namazından sonra işgal altında bulunan Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’ya baskın gerçekleştirerek Kıble Mescidi’ne sığınan Filistinlileri darp etmesi ve Gazze’ye yönelik hava saldırılarının ardından bölgede tansiyon yüksek. İsrail’in saldırılarının ardından Ramazan ayının üçüncü cumasında Filistinliler, Mescid-i Aksa’ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 130 bin kişinin İsrail’in sıkı önlemleri altında cuma namazını kıldığı belirtildi. İsrail polisinin Kudüs'te bazı yolları demir bariyerlerle kapattığı, bazı Filistinlilerin Kudüs'e girişinin engellendiği aktarıldı.

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