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Meksika’daki hapishane baskınında ölü sayısı 17’ye yükseldi

Meksika’daki hapishane baskınında ölü sayısı 17’ye yükseldi
03.01.2023 09:00

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Meksika’da Ciudad Juarez kentindeki hapishaneye düzenlenen baskında can kaybı 17’ye, yaralı sayısı 15’e yükseldi. Meksika'nın Chihuahua eyaletinde yer alan Ciudad Juarez kentinde bulunan hapishaneye silahlı saldırganlar tarafından düzenlenen baskında can kaybı arttı. Meksika Güvenlik ve Vatandaş Koruma Bakanı Rosa Icela Rodriguez yaptığı açıklamada, dün düzenlenen baskında 10’u gardiyan ve 7’si mahkum olmak üzere toplam 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını ve 25 mahkumun firar ettiğini aktardı. Firar eden mahkumlar arasında Los Mexicles adlı silahlı suç örgütü lideri “El Neto” da yer alırken, yapılan baskının suç örgütü liderini kaçırmak için düzenlendiği düşünülüyor.

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