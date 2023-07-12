Haberler Dünya Videoları Meksika’da protestocular 13 polisi rehin aldı, valilik binasını işgal etti

Meksika’da protestocular 13 polisi rehin aldı, valilik binasını işgal etti

Meksika’da protestocular 13 polisi rehin aldı, valilik binasını işgal etti
12.07.2023 00:32 - Son Güncelleme: 12.07.2023 00:40

OTOMATİK OYNAT

Dünya 00:55
ABD’den Ukrayna’ya misket...
Dünya 02:39
Ukrayna Devlet Başkanı...
Dünya 00:35
Çin’deki sel felaketinde 15...
Dünya 00:53
Filistin Kızılayı 500 aileyi...
Dünya 00:37
SON DAKİKA I Azerbaycan'da 5.7...
Dünya 02:07
Bangladeş'te petrol tankerinde...
Dünya 00:14
Rodos'ta tepki çeken görüntü!
Dünya 03:07
Fransa'da yangın büyüyor
Dünya 19:46
Fransa niye karıştı? Fransa...
Dünya 00:06
Çin'in Guixi kentindeki bir...
Dünya 00:29
ABD Başkanı Biden’ın...
Dünya 00:21
Fransa'da polise karşı...

Meksika’nın Guerrero eyaletinde yönetime karşı ayaklanan binlerce protestocunun 13 polisi rehin alarak valilik binasını işgal ettiği bildirildi.

Dünya Videoları

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo'da, yaklaşık 3 bin kişiden oluşan protestocu grup bir araya gelerek eyalet valiliği binasına saldırdı. Polisin protestoculara müdahalesi sonucu yaşanan arbedenin ardından göstericilerden bazıları güvenlik güçlerine ait zırhlı bir aracı çaldı ve araçla valiliğin kapısını kırarak içeri girdi. Guerrero eyaleti Valilik binasını işgal eden göstericiler 13 polisi rehin alırken Chilpancingo şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Güvenlik güçleri protestocuların sayısının çok fazla olduğunu ifade ederek yaptıkları müdahalenin yetersiz kaldığını belirtti. Yetkililer eylemcilerin organize suç örgütüyle bağlantılı olduklarını, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 2 arkadaşlarının serbest bırakılması ve şehirdeki bazı yolların onarılması dahil bazı taleplerde bulunduklarını bildirirken, olayların çözüme kavuşturulması amacıyla diyalog masası kurulacağını açıkladı.
Öte yandan Guerrero eyaletinin Chilpancingo şehrinde bundan 3 gün önce de organize suç örgütleri tarafından toplu taşıma araçlarına saldırı düzenlemiş ve 5 şoför hayatını kaybetmişti.

SON DAKİKA