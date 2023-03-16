Meksika’da mazot yüklü tanker patladı: 4 yaralı

Meksika’nın San Luis Potosi eyaletine bağlı Valles ile Rayon şehirleri arasındaki karayolunda mazot yüklü bir tanker ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle mazot yüklü tankerde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sebebiyle yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.