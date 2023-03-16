Haberler Dünya Videoları Meksika’da mazot yüklü tanker patladı: 4 yaralı

Meksika’da mazot yüklü tanker patladı: 4 yaralı

Meksika’da mazot yüklü tanker patladı: 4 yaralı
16.03.2023 00:10 - Son Güncelleme: 16.03.2023 00:32

OTOMATİK OYNAT

Dünya 02:47
Suudi Arabistan'da etkili olan...
Dünya 01:54
Suriye konulu dörtlü...
Dünya 00:57
2011 yılında ölen ve zaman...
Dünya 00:29
ABD’de Norfolk Southern’ne ait...
Dünya 00:16
Başıboş boğa 4 yaşındaki...
Dünya 02:41
Prens Harry’nin kitabı...
Dünya 00:39
Bangladeş'te bir binada...
Dünya 01:22
Avustralya'da polisten...
Dünya 00:25
Nijerya'da petrol yüklü aracın...
Dünya 00:30
Meksika’daki Popocatepetl...
Dünya 00:47
Akılalmaz olay! Saklambaç...
Dünya 00:37
Binlerce protestocu ABD’nin...

Meksika’nın San Luis Potosi eyaletine bağlı Valles ile Rayon şehirleri arasındaki karayolunda mazot yüklü bir tanker ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle mazot yüklü tankerde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sebebiyle yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünya Videoları
SON DAKİKA