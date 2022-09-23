Meksika’da korkutan hortum! O anlar kamerada

Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki Guamuchil şehrinde yaşanan hortum paniğe yol açtı. Olay sebebiyle şehirde birçok ağacın devrildiği, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı ve çok sayıda binada maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Olayda bir kadın ise kafasına iş yeri kepenklerinin düşmesi sonucu yaralandı. Yaralanan kadının tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Hortumun Guamuchil şehri meydanını vurduğu belirtilirken, hortum sırasında meydanda fuar olması çok sayıda kişinin olaydan etkilenmesine neden oldu. Bazı vatandaşların hortumdan korunmak için ağaçlara sarıldığı görüldü.



Yetkililer Guamuchil şehrinde 120 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte etkili olan ve 20 dakika süren hortum sonucu 14 ağacın devrildiğin

i, 4 evin çatısının uçtuğunu ve çok sayıda reklam panosunun yıkıldığını bildirdi.

Guamuchil şehri Sivil Koruma Enstitüsü olaydan etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla çok sayıda personelin görevlendirildiğini açıkladı.