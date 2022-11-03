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Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar

Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar
03.11.2022 08:50

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Meksika’da kaza yaparak devrilen tırın dorsesinde bulunan biralar çevredekiler tarafından yağmalandı. Meksika’nın Tabasco eyaletinin başkenti Villahermosa şehri yakınlarında çift dorseli bir tır kaza yaparak devrildi. Kazanın ardından dorsesinde bira olduğunu gören çevredeki vatandaşlar tırı yağmaladı. Yağma anları çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, tırın etrafındaki onlarca kişinin biraları çalmak için birbirleriyle mücadele ettiği görüldü. Kaza sonrası olay yerine ulaşmakta geç kalan güvenlik güçlerinin yaşanan yağmalamaya engel olamadıkları bildirildi. Görgü tanıkları, tırın aşırı hızla seyrettiğini ve bu nedenle önüne çıkan kasiste yavaşlamaya çalışırken devrildiğini söyledi.

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