Meksika’da 7 eyalette orman yangını: 2 bin 520 hektardan fazla alan kül oldu

Sonora Sivil Koruma Birimi, eyalette 3 ayrı orman yangını bulunduğunu ve bazılarının 5 gündür aktif olduğunu belirterek, henüz kontrol altına alınamayan yangınlarda şu ana kadar en az 500 hektar ormanlık alanın kül olduğunu bildirdi.

Nayarit eyaleti yetkilileri ise, Cerro de San Juan adlı doğal koruma alanında çıkan ve hala söndürülemeyen yangında 2 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.

Jalisco eyaletinde, 3 ayrı bölgede devam eden orman yangınları ile en az 300 itfaiyecinin helikopter desteği ile mücadelesinin devam ettiği bildirildi. Yangınlar, sebebiyle eyaletin başkenti Guadalajara'da hava kalitesinin ciddi oranda etkilendiği aktarıldı.

Quintana Roo eyaletindeki orman yangınında en az 10 hektar alan kül olurken, 1 çiftlikte maddi zarar meydana geldiği belirtildi.

Michoacan eyaletindeki yangında ise yine 10 hektar alanın yandığı ifade edildi.

Morelos ve Meksika eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde de orman yangınları ile mücadele edildiği açıklanırken, şu ana kadar ülke çapındaki yangınlarda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.