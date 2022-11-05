Haberler Dünya Videoları Marine el Himer Müslüman oldu! Ünlü Fransız model: ''Hayatımın en güzel günleri''

Marine el Himer Müslüman oldu! Ünlü Fransız model: ''Hayatımın en güzel günleri''

Marine el Himer Müslüman oldu! Ünlü Fransız model: ''Hayatımın en güzel günleri''
05.11.2022 17:57

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Ailesinin Fas'a dayanan köklerini araştıran Fransız Model Marine el Himer, islamiyet'i seçerek Müslüman oldu. Tesettürlü şekilde Kabe'yi tavaf ettiği fotoğraflarını ve bir camide kelime-i şahadet getirdiği videoyu paylaşan model el Himer, "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor." notunu düştü. Ünlü model hayranlarında büyük bir destek geldi.

Dünya Videoları

Fransız model ve reality show yıldızı Marine el Himer, resmi Instagram hesabından, tesettürlü şekilde Kabe'yi tavaf ettiği görsellerle bir camide kelimeişehadet getirdiğine ilişkin video paylaştı.

Paylaşımının altında "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor." ifadesini kullanan el Himer, aylar önce Müslüman olduğunu açıkladı.

KARARINA HAYRANLARINDAN BÜYÜK DESTEK GELDİ
El Himer, çıktığı manevi yolculuğun kendisini daima Allah'a yöneltmesini umduğunu belirterek, bu süreçte kendisine destek olan hayranlarına teşekkürlerini iletti.

Başka bir dine geçmenin utanılacak bir şey olmadığına dikkati çeken el Himer, aklı, kalbi ve ruhunun mutabakatı neticesinde İslam'ı seçtiğini vurguladı.

Fransız modelin paylaşımının altına hayranları da bu haberden memnuniyet duyduklarına, "el Himer'in simasının nurlandığına" ilişkin yorumlar yaptı.

Bir hayranı da "Bende Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar okuma aşkı uyandırdın." ifadesini kullandı.

KÖKENLERİNİ ARAŞTIRIRKEN İSLAMİYET İLE TANIŞTI
Oceane adındaki ikiz kız kardeşi ve Gauthier isminde bir erkek kardeşi olan el Himer'in 1993'te Fransa'da doğsa da ailesinin kökeninin Fas'tan geldiği belirtiliyor.

Fransız basınında, el Himer'in üvey babasının yanında yetiştiği, uzun süre gerçek babası ve kökenlerinin nereden geldiğine ilişkin araştırmalar yaptığı, bu süreçte İslamiyet ile tanışarak Müslüman olduğu ifade ediliyor.

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