Haberler Dünya Videoları Mahsa Emini’nin cenazesinde PKK sloganları atıldı

Mahsa Emini’nin cenazesinde PKK sloganları atıldı

Mahsa Emini’nin cenazesinde PKK sloganları atıldı
22.09.2022 23:09

OTOMATİK OYNAT

Dünya 01:18
Mahsa Emini'nin yere yığıldığı...
Dünya 02:51
Avrupa'da enerji krizi! 150...
Dünya 00:57
İran'daki protestolar giderek...
Dünya 00:14
Kral Charles'ın ırkçı hareketi...
Dünya 16:31
Kraliçe Elizabeth törenlerle...
Dünya 01:09
Kur'an-ı Kerim okurken vefat...
Dünya 01:34
Gardaş Azerbaycan askeri...
Dünya 14:04
Azerbaycan-Ermenistan...
Dünya 00:26
İsveç'te terör örgütü YPG/PKK...
Dünya 23:28
İngiltere'de 3. Charles dönemi
Dünya 01:37
İngilizler yeni kralını...
Dünya 05:37
İngiltere'nin yeni kralı 3....

Ahlak polisinin bilgilendirme konferansına götürdüğü Mahsa Emini'nin aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi sonrası İran'da iç karışıklıklar baş gösterdi. Kürt asıllı Emini'nin epilepsi hastası olduğu daha önce bu hastalıktan ötürü ameliyat edildiği ortaya çıkarken; dallanıp budaklanan olaylarda çok çarpıcı detaylar göze çarptı. Mahsa Emini'nin ailesinden bazı bireylerin sözde Kürdistan Partisi'ne üye olduğu, cenaze sonrası atılan sloganlarda "Kürt var oldukça Kürdistan var olacak, Jin jiyan Azadi" ifadelerinin yer alması dikkatlerden kaçmadı. PKK'nın İran'da faaliyet gösteren kolu PJAK militanları ise sokakları kaşımak için sahaya sürüldü. İşte İran'da yaşanan 'Mahsa Emini' kaosunun analizi...

Dünya Videoları
SON DAKİKA