Mahsa Emini’nin cenazesinde PKK sloganları atıldı

Ahlak polisinin bilgilendirme konferansına götürdüğü Mahsa Emini'nin aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi sonrası İran'da iç karışıklıklar baş gösterdi. Kürt asıllı Emini'nin epilepsi hastası olduğu daha önce bu hastalıktan ötürü ameliyat edildiği ortaya çıkarken; dallanıp budaklanan olaylarda çok çarpıcı detaylar göze çarptı. Mahsa Emini'nin ailesinden bazı bireylerin sözde Kürdistan Partisi'ne üye olduğu, cenaze sonrası atılan sloganlarda "Kürt var oldukça Kürdistan var olacak, Jin jiyan Azadi" ifadelerinin yer alması dikkatlerden kaçmadı. PKK'nın İran'da faaliyet gösteren kolu PJAK militanları ise sokakları kaşımak için sahaya sürüldü. İşte İran'da yaşanan 'Mahsa Emini' kaosunun analizi...