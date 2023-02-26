Macron'a tepki gösteren protestocuya korumalardan sert müdahale

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Uluslararası Tarım Fuarı'na katıldı. Fuarda "Çok sıkı çalışan çiftçilerimizi desteklemek için buradayım" diyen Macron'u iklim değişikliği ve emekllik planı için protesto etmek isteyen bir protestocu, Macron'un önüne atladı. Macron'un korumalarının ise kadın protestocuya müdahalesi sert oldu. Protestocu, korumalar tarafından saçından çekilerek sürüklendi ve alandan uzaklaştırıldı.

Fransa'da bir süredir protesto edilen tartışmalı yasaya göre, Fransa'da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. Ülkede emekli olabilmek için 2027'den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Fransa'da 62 olan emeklilik yaşı, Batı Avrupa'daki diğer birçok ülkeden daha düşük. Emeklilik yaşı İspanya'da 65 ve İngiltere'de 66 olurken, İtalya ve Almanya emeklilik yaşını 67'ye yükseltmeyi planlıyor.