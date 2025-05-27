Macron çifti sosyal medyanın gündemine oturdu!

Dünya bu görüntüyü konuşuyor. Vietnam gezisinin başlangıcında uçağın kapısı açıldığında kameraların yakaladığı o anlar birçok kişi tarafından "Brigitte Macron eşine tokat atıyor" şeklinde yorumlandı. Tartışma o kadar büyüdü ki Fransa Cumhurbaşkanı açıklama yapmak zorunda kaldı. Ancak görüntüler sosyal medyanın 1 numaralı espri konusu haline geldi. En çok ilgi çeken ise yapay zeka ile hazırlanan video oldu. Videoda Macron çiftinin uçağın merdivenlerinde birbirlerini itmeleri canlandırıldı. Fransız komedyen de Macron ve eşi ile arasında geçen olayı esprili bir dille anlattı.