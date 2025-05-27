SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Macron çifti sosyal medyanın gündemine oturdu!
Haberler Dünya Videoları

Macron çifti sosyal medyanın gündemine oturdu!

Giriş Tarihi: 27.05.2025 18:39:34

Dünya bu görüntüyü konuşuyor. Vietnam gezisinin başlangıcında uçağın kapısı açıldığında kameraların yakaladığı o anlar birçok kişi tarafından "Brigitte Macron eşine tokat atıyor" şeklinde yorumlandı. Tartışma o kadar büyüdü ki Fransa Cumhurbaşkanı açıklama yapmak zorunda kaldı. Ancak görüntüler sosyal medyanın 1 numaralı espri konusu haline geldi. En çok ilgi çeken ise yapay zeka ile hazırlanan video oldu. Videoda Macron çiftinin uçağın merdivenlerinde birbirlerini itmeleri canlandırıldı. Fransız komedyen de Macron ve eşi ile arasında geçen olayı esprili bir dille anlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Çin’de kimya fabrikasında feci patlama videosu: 5 ölü, 19 yaralı
27.05.2025Salı
Netanyahu’dan skandal hamle Mescid-i Aksa’nın altındaki tünelden video paylaştı! İsrail Kudüs’te ne yapıyor?
27.05.2025Salı
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Fahmi el-Cerhawi okulunu bombaladı!
27.05.2025Salı
Liverpool şampiyonluk kutlamasında araç kalabalığa daldı: Yaralılar var!
26.05.2025Pazartesi
Dünyanın en aktif yanardağı Kilauea yeniden patladı
26.05.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Yer: Kağıthane! Pusu kurup kurşun yağdırdılar: 1 ölü! 05:12
Yer: Kağıthane! Pusu kurup kurşun yağdırdılar: 1 ölü!
27.05.2025Salı
Osmangazi’de kaza: Motosiklet sürücüsü vefat etti! 01:33
Feci kaza: Motosikletin sürücüsü vefat etti!
26.05.2025Pazartesi
Trabzon Yomra’da feci kaza: 2 TIR arasında kalan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı 01:15
İki tır arasına sıkışan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
26.05.2025Pazartesi
Maltepe Sahil Yolu’nda feci trafik kazası: 4 yaralı! 01:29
Ağaçları devirip, 2 araca çarptı!
26.05.2025Pazartesi
CANLI YAYIN