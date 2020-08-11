Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos günü 2 bin 750 ton amonyum nitrat patladı. 200'den fazla kişi hayatını kaybederken 6 bin kişi de yaralandı. Acı olayın ardından hükümet karşıtı protestolar arttı. Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, kabine toplantısının ardından hükümetin istifa ettiğini açıkladı.
Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos günü 2 bin 750 ton amonyum nitrat patladı. 200'den fazla kişi hayatını kaybederken 6 bin kişi de yaralandı. Acı olayın ardından hükümet karşıtı protestolar arttı. Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, kabine toplantısının ardından hükümetin istifa ettiğini açıkladı.