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Lübnan'da hükümet istifa etti! Göstericiler istifanın ardından neler talep ediyor?

Lübnan'da hükümet istifa etti! Göstericiler istifanın ardından neler talep ediyor?
11.08.2020 10:09

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos günü 2 bin 750 ton amonyum nitrat patladı. 200'den fazla kişi hayatını kaybederken 6 bin kişi de yaralandı. Acı olayın ardından hükümet karşıtı protestolar arttı. Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, kabine toplantısının ardından hükümetin istifa ettiğini açıkladı.


Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos günü 2 bin 750 ton amonyum nitrat patladı. 200'den fazla kişi hayatını kaybederken 6 bin kişi de yaralandı. Acı olayın ardından hükümet karşıtı protestolar arttı. Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, kabine toplantısının ardından hükümetin istifa ettiğini açıkladı.
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