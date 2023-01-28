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Londra’da şiddetli rüzgar nedeniyle binanın dış cephesi çöktü: 2 yaralı

Londra’da şiddetli rüzgar nedeniyle binanın dış cephesi çöktü: 2 yaralı
28.01.2023 00:04 - Son Güncelleme: 28.01.2023 00:19

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İngiltere’nin başkenti Londra’daki Hackney bölgesinde bir binanın dış cephesinin sabah saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İngiltere’nin başkenti Londra’da Türklerin yoğunlukta yaşadığı Hackney bölgesinde sabah saatlerinde dış cephe çalışması gerçekleştirilen bir binanın etrafında kurulan demir iskelet ve binanın dış cephesi rüzgarın şiddetine dayanamayarak çöktü. Olay yerine gelen polis ve sivil savunma ekipleri kazada 2 kişinin yaralandığını belirtti. Binanın alt katında bulunan 3 iş yeri olayda ciddi hasar aldı. Kazanın ardından güvenlik çemberi oluşturulan bölgedeki cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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