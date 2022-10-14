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Liz Truss basın toplantısında kürsüden apar topar kaçtı

Liz Truss basın toplantısında kürsüden apar topar kaçtı
14.10.2022 18:55

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İngiliz basını, İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in görevinden alındığını duyurdu. Kwasi zenginler için vergi indirimi getirecek düzenleme hazırlığı yapıldığını duyurmuş ve bu açıklamanın ardından Sterlin tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti. Kwarteng, İngiltere'de 1970'ten bu yana en kısa süre görev yapan Maliye Bakanı oldu. Başbakanlık'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hunt'un yeni Maliye Bakanı olacağı teyit edildi. Liz Truss, düzenlediği basın toplantısında sadece 4 soruya cevap verip kürsüden apar topar indi.

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