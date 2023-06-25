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LGBT terörünün yeni hedefi: Pedofiliyi normalleştirmek! Sözde tıp öğrencisi Mirjam Heine'den TEDx konuşmasında rezalet sözler

LGBT terörünün yeni hedefi: Pedofiliyi normalleştirmek! Sözde tıp öğrencisi Mirjam Heine'den TEDx konuşmasında rezalet sözler
25.06.2023 12:40

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Aileyi ve çocukları hedef alan küresel LGBT terörü, kendine yeni propaganda alanları açarak zihinleri kirletmeye devam ediyor. Terör odakları, Çocukların LGBT olabileceği yalanıyla, küresel çapta kirli bir kampanya yürütüyor. Bununla yetinmeyeb LGBT destekçilerinin bir sonraki hedefi "çocuk istismarcılığını normal olarak göstermek". Bir TEDx konuşmacısının sosyal medyada yayınlanan videosu anne ve babalar başta olmak üzere tüm izleyenlerin adeta kanını dodnurdu. Almanya’nın Würtzberg Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta konuşan tıp öğrencisi Mirjam Heine, "Pedofillere saygı gösterin. Pedofilliğin cinsel tercih olduğunu kabul etmeliyiz." sözleriyle akıl almaz bir rezalete imza attı.

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