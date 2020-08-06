Koronavirüsün ardından yeni bir ölümcül virüs daha ortaya çıktı! Bunyavirüs nedir? Bunyavirüsün belirtileri nelerdir?

06.08.2020 13:02

Dünya koronavirüs ile savaşırken Çin’de yeni bir virüs daha ortaya çıktı. Bunyavirüs adı verilen virüsün insandan insana bulaştığı ifade edilirken şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği de açıklandı. Peki bunyavirüs nedir? Bunyavirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadeleye devam ederken ve ikinci dalga endişeleri hissedilmeye başlarken Çin'den gelen yeni Çin virüsü haberi tedirginliğe neden oldu. Yeni bir pandemiye neden olup olmayacağı merak edilen bunyavirüs Tayvan'da ilk defa 2010 senesinde keşfedildi.

Yeni bunyavirüs konusunda uzmanlar insandan insana ulaşma olabileceğini belirtiyor. İşte dünyanın endişeyle gelişmeleri takip ettiği ve yeni Çin virüs dalgası yaşanıp yaşanmayacağını merak ettiği bunyavirüs ile ilgili tüm detaylar...

BUNYAVİRÜS NEDİR?

Bunyavirales; negatif algılamaları ve tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırası olarak geçiyor. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzen olan bunya virüsler bunyaviridae virüs ailesinden geliyor. İnsanlarda hastalığa neden olabilen bunyavirüsler arasında hantavirüs ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi rezervuarı gibi türleri bulunuyor.

Bunyavirüsü yayılımını önleme yollar virüsün bulaşma türüne göre değişkenlik gösteriyor. Önleyici tedbirler arasında ise hijyen yer alıyor. Bunyavirüs için lisanslı bir aşı bulunmuyor. Bunyavirüs tedavisi ile ilgili olarak da yol açtığı hastalığa göre farklı tedaviler uygulanabiliyor.

BUNYAVİRÜS BELİRTİLERİ

Mynet'te yer alan habere göre, Bunyavirüs genomları segmentlere ayrıldığı ve hızlı rekombinasyon gerçekleştiği için salgın riski artabiliyor. Şiddetli ateşe sebep olabilen bunya virüs, sivrisinekler, keneler ve sinekler gibi hemafagöz eklembacaklılar ile bulaşabiliyor. Viral kuluçka süresi 48 saat olan bunyavirüs, ortalama üç gün devam eden grip benzeri semptomlara sebep olabiliyor. Bu nedenle bunyavirüs sürekli olarak başka hastalıklarla karıştırılabiliyor. Tayvan Hastalık Kontrol Merkezleri'ne göre ölüm oranı da %10 olarak geçiyor. Yaygın semptomlar arasında ateşin yanı sıra halsizlik, karın ağrısı, iştah azalması ve bulantı da görülebiliyor.

BUNYAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

İlk defa Tayvan'da 2010 senesinde keşfedilmiş olan yeni bunyavirüs ile ilgili olarak insandan insana bulaşabileceği düşünülüyor. Bunyavirüs düzenindeki hantavirüsler ve arenavirüsler dışındaki tüm virüsler sivrisinek ya da kene gibi eklembacaklılar tarafından bulaşıyor. Sivrisinek kaynaklı virüsler yaz aylarında daha sık görülüyor. Virologlar; keneden insana geçtiğini düşündükleri bunyavirüs ile ilgili insandan insana mukoza yoluyla ya da kan yoluyla bulaşma ihtimalinin de dışlanmadığını belirtiyor.