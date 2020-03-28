Koronavirüs faciası İtalya'yı esir aldı! Rapor yayımlandı... 28.03.2020 18:47

Son dakika... Dünyayı adeta sarsan ölümcül salgın koronavirüs (covid-19) ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Koronavirüsün adeta merkez üssü olan İtalya'da neler oldu, neler yaşandı? Yayımlanan raporda çok kritik detaylar yer aldı. İşte İtalya'ya kabusu yaşatan gelişmelerin detayları...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'da vakalara ilişkin yeni rapor açıklanırken, Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro da ülkede uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin etkisinin virüsün yayılmasını yavaşlatmada kendisini göstermeye başladığını söyledi.

Brusaferro, ISS'nin Kovid-19'a yönelik dün tamamladığı raporuna ilişkin sonuçları değerlendirdi.



"Virüsün İtalya'da zirve yapacağı tarihe yaklaşıyoruz ancak henüz olmadı ve bunu geçmedik." diyen Brusaferro, "İtalya'da, yeni tip koronavirüs enfeksiyon eğiliminin gidişatında alınan tedbirlerin etkisini görmeye başladık.

19-20 Mart'ta eğrinin düşüşe geçtiğini gördük, bu, artış hızındaki yavaşlamaya işaret ediyor." ifadelerini kullandı. Brusaffero, tedbirler konusunda uyarıda bulunarak, "Yayılmadaki yavaşlama, aldığımız önlemleri gevşetmeye yol açmamalı." dedi.

ISS Konseyi Başkanı Franco Locatelli de yeni tip koronavirüse ilişkin "biyolojik savaş" iddialarını reddederek, "SarsCov2 virüsünün laboratuvarda üretilmediğine dair açık göstergelerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Rapordan öne çıkan detaylar ISS'nin verilerine göre, vakaların ortalama yaşı 62 ve yüzde 57,6'sı erkek oldu. Tüm yaş gruplarında ortalama öldürücülük oranı yüzde 9,2 olarak ölçüldü. Hayatını kaybeden 6 bin 801 kişiden, 30-39 yaş yüzde 0,2 (17 kişi), 40-49 yaş yüzde 1 (67 kişi), 50-59 yaş yüzde 3,6 (243 kişi), 60-69 yaş yüzde 11,2 (761 kişi), 70-79 yaş yüzde 35,3 (2403 kişi), 80-89 yaş yüzde 39,7 (2702 kişi), 90 yaş ve üzeri ise yüzde 8,9 (608 kişi) olarak kayıtlara geçti.

Bu kapsamda, İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin yüzde 95,1'ini 60 yaş ve üzerindeki yaş grupları oluşturuyor. "Hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği"Verilerde, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerde en çok görülen ortak hastalıklar da sıralandı. Buna göre, 3 veya daha fazla patolojik rahatsızlığı bulunanların oranı yüzde 50,7, 2 patolojik rahatsızlığı bulunanların oranı yüzde 25,9, sadece bir rahatsızlığı bulunanların oranı da yüzde 21,3 olarak kaydedildi. Ölenler arasında hiçbir rahatsızlığı bulunmayanların oranı ise yüzde 2,1 olarak ölçüldü. Yaşamını yitirenlerin yüzde 73'ünde hipertansiyon, yüzde 31,3'ünde diyabet, yüzde 27,8'inde ise kalp yetmezliği gibi rahatsızlıklar başı çekti. ISS'nin 26 Mart tarihli verilerinde, 6 bin 414 sağlık çalışanının Kovid-19 kaptığı belirtilirken, bu çalışanların yüzde 35'inin erkek ve yaş ortalamasının da 49 olduğu kaydedildi. İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 134'e ulaştıİtalya'da yeni tip corona virüsten (covid-19) ölenlerin sayısı bugün 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi. Ülkede 5 hafta önce başlayan Kovid-19 salgınına ilişkin başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde her akşam düzenlenen basın toplantısında günlük verileri, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri açıkladı.

Görünmez bir düşmana karşı mücadele ettiklerini belirten Arcuri, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 66 bin 414'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 86 bin 498'e çıktığını duyurdu. Arcuri, dün 10 bin 361 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 589'luk artışla 10 bin 950 olduğunu kaydetti. Domenico Arcuri, ölü sayısının son 24 saatte 969 kişi daha artarak, 9 bin 134'e yükseldiğini belirtti. Arcuri'nin açıkladığı ölü sayısı, 5 haftadır koronavirüs acil durumundaki ülkede en yüksek günlük ölü sayısı oldu. Komiser Arcuri, bugün 136 yeni yoğun bakım ünitesi sağladıklarını açıklayarak, halktan kurallara uymaya devam etmelerini istedi. Bu arada, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü dün ölü sayısını 8 bin 165 olarak açıkladıktan sonra Piyemonte Bölgesi'nde ölen 50 kişinin günlük rapora dahil edilmediği ortaya çıkmıştı. AA muhabirinin Sivil Savunma kaynaklarından edindiği bilgide, resmi rapordan sonra gelen 50 kişinin bugünün raporuna dahil edileceği belirtilmişti. Acil Tedarik Komiseri Arcuri de bugünkü sayıları açıklarken 9 bin 134 ölü sayısına geç geldiği için dünkü raporda yer almayan 50 kişinin de dahil olduğunu vurguladı. Öte yandan, ülkede koronavirüse karşı mücadelede ön planda yer alan sağlık çalışanları arasında da virüs hızla yayılmaya devam ederken, bugün kaydedilen ölümlerle toplamda 46 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde de bugün 541 kişi yaşamını yitirdi.