Korona virüsü anne ile oğlunu ayırdı! Hemşire anne ile 3 yaşındaki oğlunun metrelerce uzaktan buluşması /Video 18.02.2020 12:53

Çin’de korona virüsü ile mücadele eden bir hastanede çalışan hemşire, bir aydır görmediği 3 yaşındaki oğlu ile metrelerce uzaktan hasret giderdi.

Çin'in Wuhan kentinden pek çok ülkeye yayılan korona virüsü nedeniyle hastaneler salgın ile mücadele ediyor. Başta salgının yayıldığı Wuhan kentinde olmak üzere ülke genelinde karantina altında olan hastalarla ilgilenen sağlık görevlileri evlerine gidemiyor, aileleri ile bir araya gelemiyor.

Çin'in devlet haber ajansı, ülkenin Yanzhou kentinde korona virüsü ile mücadele eden bir hastanede çalışan genç hemşirenin 3 yaşındaki oğlu ile uzaktan hasret giderdiği anların görüntülerini yayınladı. Hemşirenin oğlunu bir aydır görmediği ifade edilen görüntülerde, hemşirenin hastanenin camından oğluna el salladığı görülüyor. Anne ve oğlunun ağlayarak hasret giderdiği anlarda, çevrede bulunanların da duygusal anlar yaşadığı görülüyor.