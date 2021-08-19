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Kongre kütüphanesi çevresinde bombalı araç alarmı verildi

Kongre kütüphanesi çevresinde bombalı araç alarmı verildi
19.08.2021 18:10
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ABD'nin başkenti Washington'da Kongre Kütüphanesi yakınında bir aktif bomba tehlikesi nedeniyle hareketli anlar yaşandı. Kongre Binası'ndaki çalışanların tahliye edildiği de verilen bilgiler arasında.


ABD Kongre polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, polis, Kongre Kütüphanesi civarında terk edilmiş halde duran bir kamyonet yüzünden alarma geçti.

İçinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen araçla ilgili güvenlik yetkilileri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederken, polis güvenlik nedeniyle etrafta bulunan binaları boşalttı.

Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı Kongre polisleri, aracın içinde patlayıcı olup olmadığına ilişkin çalışmanın halen sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

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