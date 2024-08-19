Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, bu ülkeye kömür ihracatını "resmen" durdurma kararı aldığını bildirdi. Hamas, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun İsrail’e kömür ihracatını durdurma kararını memnuniyetle karşıladı. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Kolombiya Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimle (İsrail) diplomatik ilişkileri sona erdirme ve Siyonist işgal devletinin Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşını kınama konusundaki cesur tutumunu takdir ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.