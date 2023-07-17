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Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü 1 yaralı

Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü 1 yaralı
17.07.2023 10:53

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Kırım Köprüsü’nde patlama meydana geldi. Rus yetkililer patlama olayını doğrulamazken, Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, bir otomobildeki anne ve babanın hayatını kaybettiğini, kız çocuklarının ise yaralandığını söyledi. Gladkov, hastanede tedavi altına alınan çocuğun yakınlarına ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Rusya’ya bağlı Kırım Valisi Sergey Aksenov yaptığı açıklamada, köprüdeki acil durum nedeniyle trafiğin durdurulduğunu, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti. Aksenov, güvenlik gerekçesiyle halka alternatif kara yollarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Dünya Videoları

Kırım Köprüsü'nde patlama meydana geldi. Rus yetkililer patlama olayını doğrulamazken, Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, bir otomobildeki anne ve babanın hayatını kaybettiğini, kız çocuklarının ise yaralandığını söyledi.

Gladkov, hastanede tedavi altına alınan çocuğun yakınlarına ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Rusya'ya bağlı Kırım Valisi Sergey Aksenov yaptığı açıklamada, köprüdeki acil durum nedeniyle trafiğin durdurulduğunu, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Aksenov, güvenlik gerekçesiyle halka alternatif kara yollarını kullanmaları çağrısında bulundu.

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