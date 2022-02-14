Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle cinsel ilişkiye girmek istedi! Aldığı cevapla şoke oldu

TikTok'ta yapılan bir paylaşım, kısa süre içerisinde yüz binlerce izlenme aldı.

Penny McNatt isimli kadın, kiraya zam dönemi gelmesinin ardından uygun fiyata evde oturmanın yollarını aramaya başladı.

MUSLUK BAHANESİNİ ÖNE SÜRDÜ

Penny, bir süre düşündükten sonra eğer ev sahibiyle ilişki yaşarsa kirasının düşebileceği, hatta hiç kira ödemeyeceği fikrinde karar kıldı.

Ardından planını devreye sokan Penny, evinin musluğunun bozulduğunu söyleyerek, ev sahibinden yardım istedi.

"DAHA YAKINDAN ÇEKER MİSİNİZ?"

Ancak kadının gönderdiği fotoğrafta musluktan çok kendi yüzü vardı. Ev sahibi de bunun üzerine "Daha yakından çeker misin?" diye ricada bulundu.

Penny bunun üzerine kendisinin yakın fotoğrafını gönderdi fakat ev sahibi "Seni istemiyorum, musluğu istiyorum" diyerek ilgisiz davrandı.

Ev sahibinin dikkatini çekmeyi başaramayan Penny ise büyük hüsrana uğradı.