Kiev’de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu 2 kişi öldü

Rusya’nın Kiev’de 3 farklı sivil yerleşim yerini vurması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan ve 20 gündür devam eden savaşta, askeri kayıpların yanında sivil kayıplar da yaşanıyor. Rusya’nın sivilleri hedef aldığı adres bugün Kiev oldu. Podol semtinde 10 katlı bir binaya isabet eden bomba nedeniyle binanın 1. ve 5. katı arasındaki daireler ağır hasar gördü. Sabah saatlerinde yaşanan saldırıya dair ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Olay yerine çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilirken, enkaz bölgesinde çalışmalar devam ediyor.