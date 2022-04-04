RAMAZAN İMSAKİYE
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Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu! Buça'dan kan donduran görüntüler... "Katliam" dünya basınında

Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu! Buça'dan kan donduran görüntüler... "Katliam" dünya basınında
04.04.2022 11:28

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Ukrayna tarafından yağılan açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü ve bunun "soykırım" olduğunu kaydetti. 410 sivilin cansız bedenine ulaşılırken bu gelişme dış basında geniş yer buldu. Bazı gazeteler 'soykırım' manşeti ile çıkarken, New York Times, Rus işgali altında yaşayan sivillerin hikayelerine geniş yer ayırdı.

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