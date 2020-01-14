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Keşmir'de çığ felaketi: En az 57 ölü!

Keşmir'de çığ felaketi: En az 57 ölü!

14.01.2020 16:50

Pakistan kontrolündeki Keşmir'da pazar gününden bu yana yağan yoğun kar nedeniyle çöken çatıların altında kalarak ya da sele kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği ifade edildi. Bu arada yetkililer çok sayıda kişinin de halen kayıp olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirttiler.


'ın bölgesinde son 24 saatte meydana gelen çığlarda 57 kişi hayatını kaybetti.

Bu arada yetkililer çok sayıda kişinin de halen kayıp olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirttiler.

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