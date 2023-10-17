Siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında yeni bir katliama imza atarken bölgeden skandal görüntüler geldi. Gazze'ye bombalar yağarken İsrail askerlerinin yüksek müzikle dans ettiği görüldü. A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, A Haber kameramanı Niyazi Kurt'un kaydettiği görüntülere dair yaşadıkları o anı canlı yayında, "Az önce yaşadıklarımı anlatabilmem için benim kelimelerim yetersiz kalıyor. Bir insanlık dramının yaşandığı noktada dans etmek insan olanın kendine yakıştıramayacağı birşeydi. İnanılmaz anlara tanıklık ettik, donduk kaldık." sözleriyle aktardı.