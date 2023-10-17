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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023, 15:22 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023, 15:46

Kelimeler kifayetsiz! Sderot'ta insanlık ayıbı görüntüler! Gazze'ye bombalar yağarken İsrail askerleri katliamın gölgesinde dans etti!

Siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında yeni bir katliama imza atarken bölgeden skandal görüntüler geldi. Gazze'ye bombalar yağarken İsrail askerlerinin yüksek müzikle dans ettiği görüldü. A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, A Haber kameramanı Niyazi Kurt'un kaydettiği görüntülere dair yaşadıkları o anı canlı yayında, "Az önce yaşadıklarımı anlatabilmem için benim kelimelerim yetersiz kalıyor. Bir insanlık dramının yaşandığı noktada dans etmek insan olanın kendine yakıştıramayacağı birşeydi. İnanılmaz anlara tanıklık ettik, donduk kaldık." sözleriyle aktardı.

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