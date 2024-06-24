İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 7 Ekim’den bu yana ilk kez İsrail medyasına konuştu ve ateşkesi bir kez daha geri çevirirken Gazze’de saldırıları sürdüreceklerini açıkça ilan etti. Netanyahu, ayrıca, Refah’ta saldırıların sonlandıracağını bildirirken İsrail birliklerinin bir kısmının Lübnan sınırına taşınacağını söyledi ve yeni cepheyi açıkça duyurdu. Öte yandan İsrail ordusu ise Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırdığını duyururken bölgeden gelen görüntülerde Tel Aviv'in yasaklı silah olan fosfor bombasını kullandığı ortaya çıktı. İsrail Ordu Radyosu ise ABD C-17 kargo uçağının Netanyahu'nun silah sevkiyatının geciktiğine ilişkin şikayetlerinin ardından İsrail'e indiğini duyurdu.