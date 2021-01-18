Kaosun ayak sesleri! ABD’nin Virginia eyaletinde silahlı gruplar toplandı

Son dakika haberi.... ABD'de yaşanan kongre baskınının yankıları sürerken Joe Biden'ın yemin törenine 2 gün kala yine ortalık karıştı. ABD’de Virginia eyaletinin başkenti Richmond ‘da Trump yanlısı olduğu aktarılan silahlı gruplar toplanmaya başladı.
Son dakika haberi.... ABD'de yaşanan kongre baskınının yankıları sürerken Joe Biden'ın yemin törenine 2 gün kala yine ortalık karıştı. ABD'de Virginia eyaletinin başkenti Richmond 'da Trump yanlısı olduğu aktarılan silahlı gruplar toplanmaya başladı.