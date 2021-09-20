Kanarya Adaları'nda yanardağ faaliyete geçti 5 bin kişi tahliye ediliyor

Son dakika haberleri... İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) isimli yanardağ tekrar faaliyet geçti. Cumbre Vieja'nın tekrar faaliyet geçmesinden önce son bir haftada 21 deprem meydana geldi. Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağı dün yerel saatle 15.10'da faaliyete geçti. Bölgede dün ise 327 deprem kaydedildi. Öte yandan Kanarya Adaları'ndaki La Palma Adası'nda bulunan 5 bin kişi ise tahliye ediliyor. Yanardağ 5 ağızdan alev püskürterken dehşet anları ise objektiflere yansıdı.