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Kanada'da her 10 yılda bir görülen kar fırtınası, ülkeyi etkisi altına aldı

Kanada'da her 10 yılda bir görülen kar fırtınası, ülkeyi etkisi altına aldı
23.12.2022 20:43

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Kanada'da her 10 yılda bir görülen kar fırtınası, ülkeyi etkisi altına alırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

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Kanada'da etkili olması beklenen kış fırtınası başladı. Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin Ontario ve Quebec eyaletleri için şiddetli kış fırtınası uyarıları yayınlayarak kuvvetli rüzgarlar, yoğun kar yağışı ve yaşanabilecek ani donma risklerine karşı uyarılarda bulundu. Kanada'nın bazı bölgelerinde yoğun kar, yağmur ve kuvvetli rüzgar beklenirken, bazı bölgelerde dondurucu soğukların görülebileceği bildirildi. Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde fırtına nedeniyle eğitime ara verildi. Yetkililer, fırtına kaynaklı oluşabilecek elektrik kesintileri konusunda uyarılarda bulunurken, Meteoroloji Uzmanı Mitch Meredith, "Bu fırtınalardan yalnızca her beş veya 10 yılda bir görebiliriz. Son 20 yılda bunun gibi sadece birkaç fırtına gördüm" ifadesini kullandı.

Kanada'nın en büyük eyaleti Ontario'da bulunan ve turizm merkezlerinden biri kabul edilen Niagara ve Kingston gibi bölgelerde ve Quebec eyaletinin pek çok noktasında saatte 110 kilometreye varan rüzgarlarla birlikte toplam 20-30 santimetre kar yağışı bekleniyor. Bazı bölgeler içinse bu miktarın 50 santimetre olabileceği tahmin ediliyor.

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