Kambur balina kanoya binen iki kadını yutmaya çalıştı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Avila sahilinde balina izleyen iki kanocu Liz Cottriel ve Julie McSorley tehlikeli anlar yaşadı. Bir anda sudan çıkan kambur balina kadınları yutmak için hamle yaptı ancak başarılı olamadı. Kadınlar yaşadıkları korkuyu "Öldüm kesin öldüm' diye düşündüm" sözleriyle anlattı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Avila sahilinde balina izleyen iki kanocu tehlikeli anlar yaşadı. Liz Cottriel ve Julie McSorley pazartesi günü sahile yakın bir noktada kambur balinayı yaklaşık 9 metre mesafeden izliyordu. Fakat suyun ortasında beliren büyük bir balık grubuyla her şey değişiverdi.

"EYVAH ÇOK YAKINDA"

McSorley, o anı şöyle anlatıyor: "Suyun yüzeyine doğru gelen büyük bir balık grubu, balina için koca bir av yumağı gördüm. Tam da ardından balinan yaklaştığını fark ettim ve 'Eyvah, çok yakında' diye düşündüm. Bir anda havaya kalkıverdim ve tekrar suya düştüm."

"BALİNAYI İTEREK UZAKLAŞTIRACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Diğer kanocu Cottriel ise yaşadıklarını şöyle aktardı: "Kendi kendime 'Balinayı iterek uzaklaştıracağım' diye düşündüm. Gerçekten çok garip bir fikirdi. Bir anda 'Öldüm, kesin öldüm' diye düşündüm."

İNTERNETTE POPÜLER OLDU

İki kadının bulunduğu kano balinanın çarpmasıyla alabora oldu. Diğer kanodan olay anında çekilen görüntülerse internette popüler oldu. Etraftaki kanocular hızla yardıma gelerek balinanın kadınlara zarar verip vermediğini anlamaya çalıştı.

"Balinanı kayağımızı ağzıyla kaptığını zannettiler" diyen McSorley ve arkadaşı diğerlerinin de yardımıyla kıyıya sağ salim ulaşabildi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) göre kambur balinalar, sık sık yüzey üstüne sıçrayıp kuyruklarıyla suya vurarak tekrar daldıkları için balina meraklılarının ilgi odağı.