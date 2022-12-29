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Kamboçya'da otelde yangın: 10 ölü 30 yaralı

Kamboçya'da otelde yangın: 10 ölü 30 yaralı
29.12.2022 10:20

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Kamboçya'nın Poipet kentindeki bir otelde çıkan yangın sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kamboçya'nın Tayland sınırındaki Banteay Meanchey eyaletine bağlı Poipet kentinde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine otelde mahsur kalan çalışanlar için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangında en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, 30 kişinin dumandan zehirlenerek ya da pencerelerden atlamaları sonucu yaralandıkları belirtildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde ise otelde mahsur kalanların pencerelerden atlamaya çalıştıkları görüldü.

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