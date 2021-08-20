Haberler Dünya Videoları Kahraman Türk askeri Kabil'deki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı

Kahraman Türk askeri Kabil'deki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı

Kahraman Türk askeri Kabil'deki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı
20.08.2021 18:23
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Tüm dünya Afganistan'ın başketin Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan kaçış görüntülerini konuşuyor. Ajanslar son dakika olarak geçiyor. Amerikan askerlerine bebeklerini vermek isteyen Afganların görüntüleri yürekleri dağlarken Türk askeri ise her zaman olduğu gibi vicdanını konuşturdu. Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin akın ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda çıkan kargaşada annesinden ayrı düşen iki aylık Hadiya bebeğe Türk askerleri sahip çıktı. Askerler, temizliğiyle ilgilendikleri ve mama verdikleri bebeği, babasına teslim etti. İşte "Türk varsa umut vardır" dedirten görüntüler....


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