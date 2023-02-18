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Kabe imamı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dua ederken gözyaşlarını tutamadı

Kabe imamı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dua ederken gözyaşlarını tutamadı
18.02.2023 01:37 - Son Güncelleme: 18.02.2023 01:57

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Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da cuma hutbesi veren Kabe imamlarından Şeyh Salih bin Abdullah el-Humeyd, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gözyaşları içerisinde dua etti.

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Şeyh Humeyd, binlerce Müslümanın iştirak ettiği duasında şöyle niyazda bulundu:

"Allah'ım Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimizin sıkıntısını, musibet ve ızdırabını kaldır. Allah'ım ölenlere rahmet eyle, onlar enkaz altında vefat etti, onları katında şehit olarak kabul et. Allah'ım hasta olanlarına şifa, zayıf olanlara merhamet eyle. Allah'ım aç olanları doyur, yalın ve çıplak olanları giydir. Allah'ım, kendi katından onlara bir veli (koruyucu, sahip) gönder, bize kendi katından bir yardımcı gönder."

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın yanı sıra birçok İslam ülkesinde cuma namazını eda eden milyonlarca Müslüman, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dua etti.

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