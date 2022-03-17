Joe Biden’dan Putin’e olay sözler! “Haydut” ve “katil bir diktatör” olarak nitelendirdi

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alan gerilim dolu söylemleri devam ediyor. Joe Biden, St. Patrick Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bu kez de "haydut” ve “katil bir diktatör” sözleriyle hedef aldı. Yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmeye değinen Biden, Xi'nin "söylediği her şeyi hatırladığını" belirterek, "Şaka bir yana 21. yüzyılda demokrasinin sürdürülebileceğine inanmıyor” dedi.